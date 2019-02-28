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İİT'den İslamofobide artış uyarısı

İİT İslamofobi Gözlemevi'nin raporuna göre, Müslümanlara karşı "hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık" 2018 sonunda en üst seviyeye ulaştı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:01
İİT'den İslamofobide artış uyarısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslamofobi Gözlemevi, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın geçen hazirandan itibaren yükselişe geçerek yıl sonunda en üst seviyeye ulaştığını açıkladı.

İİT İslamofobi Gözlemevi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 1-2 Mart'ta yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde Haziran 2018-Şubat 2019 raporunu yayımladı.

Raporda 2018'in ikinci yarısında Müslümanlara karşı ayrımcılık ve nefret söyleminde artış gözlendiğine dikkat çekilirken, isim vermeksizin aşırı sağcıların hükümette yer aldığı bazı ülkelerin İslamofobi kavramını ulusal politikalarının temeline yerleştirdikleri belirtildi.

Raporda İslamofobideki artışın korkutucu olduğu uyarısında bulunan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, üye ülkeleri ulusal politikalar, eğitim gibi adımlarla bu felaketle mücadele etmeye çağırdı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:01
  1. İİT
  2. İİT İslamofobi Gözlemevi
  3. islamofobi

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