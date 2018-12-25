İİT'den İslami Dayanışma Fonu'na destek çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım amaçlı İslami Dayanışma Fonu'na destek istedi.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Useymin, Cidde'de İİT'ye bağlı İslami Dayanışma Fonu Daimi Konseyi'nin 63'üncü dönem toplantısında konuştu.

Useymin, İslami Dayanışma Fonu'nun kurulduğu 1974'ten bu yana dünya genelinde 2 bin 726 projenin finanse edildiğini, yoksul Müslümanlara 232 milyon dolar yardım yapıldığını söyledi.

İİT üyesi ülkelere, ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım elini uzatan İslami Dayanışma Fonu'na verdikleri gönüllü desteği artırmaları çağrısında bulunan Useymin, "Savaşlar, doğal afetler ve beraberinde getirdiği sonuçlar nedeniyle birçok meydan okumayla mücadele eden Dayanışma Fonu'nun, İslam ümmetinin ihtiyaçlarını karşılamada imkanları kısıtlı." diye konuştu.

Son 44 yılda Filistin'e 27 milyon dolar yardım yapıldığını hatırlatan Useymin, İslami Dayanışma Fonu'nun Filistin meselesine desteğini sürdürmesi ve Kudüs'ün korunması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.