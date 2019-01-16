İİT'den G77+Çin Grubu başkanlığını devralan Filistin'e tebrik

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını devralmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gelişmenin "Filistin'in uluslararası platformda siyasi ve hukuki konumu ile BM'ye tam üyelik hakkını güçlendirdiği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filistin'in görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceği konusunda hiçbir şüphe duyulmadığı kaydedildi

Filistin, dün BM Genel Merkezinde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını Mısır'dan devralmıştı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin ilerleyen günlerde BM'ye tam üyelik başvurusu yapacağını söylemişti.

BM üyesi olmayan Filistin'in, 193 üyeli kuruluşta ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü bulunuyor. BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünü ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltmişti.

Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için önce BM Güvenlik Konseyinin onayı gerekiyor, daha sonra ise BM Genel Kurulu'nda oylamaya gidiliyor. Ancak BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ABD'nin, Filistin'in bu başvurusunu veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.