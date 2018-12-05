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İİT'den Filistin halkıyla dayanışma açıklaması

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:29
İİT'den Filistin halkıyla dayanışma açıklaması

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail'in işgalci yerleşim birimleri inşası ve Filistin halkına uyguladığı zorla göç ettirme politikasına karşı koymanın zorunlu olduğunu belirtti.

Useymin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Haklı davasına inanarak, sınırsız fedakarlıklarda bulunarak ve haklarını savunarak kendi topraklarında kalmayı başaran Filistin halkını takdir ediyorum." ifadesini kullandı

Useymin, bugün örgütler ve halklar olarak İsrail'in işgal, yerleşim, Yahudileştirme ve Filistin halkına uyguladığı zorla göç ettirme politikalarına karşı koymak için bir fırsat teşkil ettiğini dile getirdi.

Genel Sekreter Useymin, İsrail işgalini sona erdirmeye, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmaya yönelik uluslararası toplumun tarihi, hukuki, siyasi ve ahlaki sorumluluğunu harekete geçirmek için bireysel, toplu tutum ve çabaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:29
  1. "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"
  2. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

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