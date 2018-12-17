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İİT'den Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

İİT, Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:26
İİT'den Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınayarak, bunun hukuk dışı bir adım olduğunu belirtti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterilerek, bunun hukuk dışı bir adım olduğu, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını ihlal ettiği aktarıldı.

Kudüs'ün tüm meşru uluslararası kararlara göre 1967 sınırlarındaki işgal edilmiş Filistin topraklarının bir parçası olduğu ve hukuki statüsüne dokunulamayacağı kaydedildi.

İİT, Avustralya'ya uluslararası kararlara saygı duyma ve Kudüs kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

- Filistin Ulusal Konseyinden kınama

Öte yandan Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın kararı kınanarak, bunun geçersiz olduğu ve uluslararası kanunları açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu kararın Kudüs'te yaşayan Filistin halkının hakkına saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, Avustralya parlamentosuna hükümetin kararını gözden geçirme ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısında bulunuldu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:26
  1. Avustralya
  2. Kudüs

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