İİT'den Afganistan, Pakistan ve Nijer'deki saldırılara kınama

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT), Afganistan, Pakistan ve Nijer'deki saldırılar kınandı.

İİT tarafından yayımlanan açıklamada, 23 Kasım'da Afganistan'ın Host vilayetinde bir camiyi, 20 Kasım'da Mevlid Kandili münasebetiyle düzenlenen töreni hedef alan saldırılara işaret edilerek "Masum sivilleri ve camide namaz kılanları hedef alan bu korkunç saldırılar durmalı ve sorumluları adalete teslim edilmeli." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna yönelik saldırı ile Orakzai kentinde düzenlenen saldırının kınandığı diğer açıklamada da söz konusu olaylara karışanlar hakkında soruşturma başlatılması gerektiği belirtildi.

İTT'den yapılan bir başka açıklamada ise 22 Kasım'da Nijer'in doğusundaki Toumour köyünde yer alan bir mülteci kampına Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, 6 teknisyenin hayatını kaybettiği eylem "terörist bir saldırı" şeklinde değerlendirildi.