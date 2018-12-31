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İİT'den Afgan mülteciler için "acil yardım" çağrısı

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
İİT'den Afgan mülteciler için "acil yardım" çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelere ve uluslararası tüm insani yardım kuruluşlarına "Afganistan'da yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi insanlara acil yardım" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da birkaç ay boyunca şiddetli kuraklığın etkili olduğu ve çok sayıda insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Yerlerinden edilen insanların acil yardım, barınak ve gıdaya ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, üye ülkelere ve uluslararası tüm insani yardım kuruluşlarına "acil yardım çağrısı" yapıldı.

- Afganistan'da 2018 yılı da çok zor geçti

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Afganistan İletişim Şefi Alison Parker, BM Cenevre Ofisi'nde geçen ay düzenlenen uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı"na ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede on yıllardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde "dehşet verici" etkileri olduğunu belirterek, 2018'in de ülkedeki şiddet olayları, şimdiye kadar görülmemiş kuraklık, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk nedeniyle çok zorlu geçtiğine işaret etmişti.

Afganistan'da yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Parker, 3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve bunların yüzde 60'ını kızların oluşturduğunu aktarmıştı.




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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  1. acil yardım
  2. Afganistan
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı

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