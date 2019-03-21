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İİT Yeni Zelanda gündemiyle İstanbul'da toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin temsilcileri, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'nin çağrısıyla Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele gündemiyle 22 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelecek.

21 Mart 2019 Perşembe 09:28
İİT Yeni Zelanda gündemiyle İstanbul'da toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele gündemiyle İstanbul'da toplanacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısı başta olmak üzere, artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak üzere acil toplantı çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

Söz konusu toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de davet edildiği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:28
  1. İİT
  2. İstanbul
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. toplantı

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