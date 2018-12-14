İİT, Yemen müzakerelerinin sonuçlarından memnun

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirterek bunun bir "başarı" olduğunu dile getirdi.

İİT'nin Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi bir çözümü desteklediğini ifade eden Useymin, çatışmalardan etkilenen Yemen halkına insani yardımların ulaşmasına izin verildiği için de ayrıca memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6 Aralık'ta BM gözetiminde başlayan Yemen konulu istişare toplantıları dün sona ermişti.