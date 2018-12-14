THY- Euroleague
0553 313 94 23

İİT, Yemen müzakerelerinin sonuçlarından memnun

14 Aralık 2018 Cuma 20:31
İİT, Yemen müzakerelerinin sonuçlarından memnun

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirterek bunun bir "başarı" olduğunu dile getirdi.

İİT'nin Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi bir çözümü desteklediğini ifade eden Useymin, çatışmalardan etkilenen Yemen halkına insani yardımların ulaşmasına izin verildiği için de ayrıca memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6 Aralık'ta BM gözetiminde başlayan Yemen konulu istişare toplantıları dün sona ermişti.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün toplantıların ardından yaptığı açıklamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, gelecek ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:31
  1. İslam İşbirliği Teşkilatı
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn "Filistin'e..
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Avda kardeşinin kazayla vurduğu kişi..
    6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    8. Mandalinanın çekirdeğini asla yemeyin!
    9. Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı..
    10. TSK bölgeyi ablukaya aldı! Teröristler..
    11. PSA Grubu, Autobest 2019 ödülünün..
    12. Göztepe-Bursaspor maçından notlar
    13. Basra'da yeni vali seçilememesi..
    14. Trenin altında kalan yabancı uyruklu..
    15. Nijerya UNICEF yardımlarını durdurdu
    16. Şifa deposu baharatlar
    17. VakıfBank, Bosna Hersek'te voleybol..
    18. Libya Petrol Kurumu'ndan göstericilere..
    19. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    20. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'