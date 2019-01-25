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İİT ülkelerinde sokak çocuklarının durumu semineri

Seminerde, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde sokak çocuklarının korunması, gıda temini ve eğitimi alanlarındaki son durum ele alındı

25 Ocak 2019 Cuma 22:52
İİT ülkelerinde sokak çocuklarının durumu semineri

ANKARA (AA) - İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinde sokakta yaşayan çocuklar hakkında seminer düzenledi.

Ankara'da düzenlenen seminerde, "İİT Ülkelerinde Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Sokakta Çalışan Çocukların Durumsal Analizi" başlıklı son SESRIC çalışmasının sonuçları değerlendirildi.

Seminerde, SESRIC araştırmacısı Kaan Namlı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sosyal Politikalar Görevlisi Dilek Karagöz ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nevfel Boz konuşma yaptı.

Sokak çocuklarıyla ilgili uygulanabilir ve etkili politikalar geliştirmekte karşılaşılan başlıca zorlukları ele alan konuşmacılar, İİT ülkelerinde sokak çocuklarının korunması, gıda temini ve eğitimi alanlarındaki mevcut duruma ilişkin bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:52
  1. İİT
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  3. sokak çocuğu

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