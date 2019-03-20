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İİT ülkeleri Yeni Zelanda gündemiyle İstanbul'da toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı gündemiyle İstanbul'da bir araya gelecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:05
İİT ülkeleri Yeni Zelanda gündemiyle İstanbul'da toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı gündemiyle İstanbul'da bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, daha önce İstanbul'da 22 Mart'ta yapılması planlanan İİT İcra Komitesi toplantısına Yeni Zelanda'daki saldırının ardından tüm üye ülkeleri davet etti. Açık katılımlı hale getirilen toplantıya şu ana kadar İİT üyesi ülkelerin 20'ye yakını bakan düzeyinde katılımı teyit etti.

Toplantıya İİT üyelerinden İran, Libya, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Sudan, Katar, Libya ve Somali gibi ülkeler dışişleri bakanı düzeyinde katılacak. Ayrıca birçok ülke de başka bakanları ya da özel temsilci ve büyükelçileriyle temsil edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Zirve Dönem Başkanı olarak İstanbul'daki toplantının katılımcılarına hitap etmesi öngörülüyor.

- Yeni Zelanda da katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 50 Müslüman'ın hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Yeni Zelanda'ya yaptıkları ziyarette bu ülke de İİT toplantısına davet edildi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters da Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa ile İstanbul'daki İİT toplantısına katılacaklarını açıkladı.

Peters, "Bu önemli etkinlik, Yeni Zelanda'nın teröre karşı koymada ve anlayış ile dini hoşgörü gibi değerleri yüksek sesle dile getirmede ortaklarına katılmasına imkan tanıyacaktır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:05
  1. İİT
  2. İstanbul
  3. Winston Peters
  4. Yeni Zelanda

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