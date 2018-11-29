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"İİT ülkeleri, sığınmacı krizinde en büyük yükü taşıyor"

İİT üyesi ülkelerin, dünyadaki sığınmacı krizinde en büyük yükü taşıdığı belirtildi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:57
"İİT ülkeleri, sığınmacı krizinde en büyük yükü taşıyor"

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin, dünyadaki sığınmacı krizinde en büyük yükü taşıdığı belirtildi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İİT Kalıcı ve Bağımsız İnsan Hakları Kuruluşu'nun Cidde'de 2-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen 14. dönem toplantısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, toplantıda İslam dünyasının birçok noktasında giderek büyüyen sığınmacılar sorunu, mülteci ve göçmenlerin haklarının korunması ile güçlendirilmesi meselelerinin ele alınacağı kaydedildi.

İİT üyesi ülkelerin, sığınmacıların korunmasında "uygun olmayan bir payı" üstlendiği ve bu alanda en büyük yükü taşıdığı belirtilen açıklamada, İİT'ye üye ülkelerin, Afrika, Asya ve Güney Amerika'ya kadar uzandığı ve bu nedenle bu ülkelerin sığınmacı ve mülteci krizinden en çok ve doğrudan etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, İİT ülkelerinin, sığınmacı ve mültecilere karşı sorumluluğunun bilincinde olarak gücü nispetinde sığınmacılara karşı koruma sağladığı ancak sınırlı kaynakları ve teknik uzmanlıklarının yetersiz kalması nedeniyle bu meselede bir takım meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

BM Mülteciler Ajansı'nın yıllık küresel eğilimler araştırmasına göre, 2017 senesi itibariyle tüm dünyada yaşadığı şehirden veya ülkeden ayrılmak zorunda kalmış kişi sayısı 68,5 milyonu buluyor. Bunların yaklaşık 5'te 1'ini Filistinliler, geri kalanının büyük kısmını ise Suriye, Afganistan, Güney Sudan ve Arakanlılar oluşturuyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:57
  1. İİT
  2. sığınmacı

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