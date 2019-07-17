0553 313 94 23

İİT Sudan'daki tarafların anlaşmasından memnun

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
İİT Sudan'daki tarafların anlaşmasından memnun

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'daki tarafların geçiş dönemi için anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sudan'daki siyasi sürecin tamamlanması ve ülkenin bulunduğu krizden çıkması için destek olan bölgesel ve uluslararası aktörlerin ara buluculuk rolünden övgüyle söz eden Useymin, uluslararası topluma, geçiş sürecinde Sudan'a her türlü desteğin verilmesi çağrısında bulundu.

Useymin, ayrıca, Sudan'daki güvenlik, istikrar ve kalkınmaya destek için İİT'nin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden ÖDBG ittifakı arasında bu sabah saatlerinde 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belge imzalanmıştı. Nihai anlaşma hükmündeki anayasal belgenin ise cuma günü imzalanması bekleniyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
  1. AGK
  2. İİT
  3. ödbg
  4. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Köse 100 günde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi
    1. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    2. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    3. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
    4. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    5. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    6. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    7. Avrupalı gençler Samsun’da
    8. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
    9. İsmail Çolak davasında karar verildi
    10. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
    11. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
    12. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
    13. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
    14. Evde, soda hazırlamak mümkün mü?
    15. Tokat Belediye Plevne antrenör İlker..
    16. Kesilen ağacın altında kalan işçi..
    17. Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki..
    18. Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken..
    19. Türkiye'den Erbil'deki saldırıya..
    20. Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına..
    21. Arnavutköy'de feci kaza! Camdan..
    22. Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17..
    23. 15 Temmuz’da araçların lastiklerini..
    24. Kuruyan mavi gölden geriye beyaz örtü..
    25. Russell Westbrook resmen Houston..
    26. Akdoğan’dan Başkan Günel’e tebrik..
    27. Sarıgöl, 13. Sultaniye Üzüm..
    28. Destici'den S-400 açıklaması: Türkiye..
    29. Korkunç olay! Zeytin dallarının..
    30. Dışişleri Bakanlığı: "(Erbil'de..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’