0553 313 94 23

İİT, Netanyahu'nun "ilhak" açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
İİT, Netanyahu'nun "ilhak" açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edileceği" yönündeki ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, bu girişimin Filistin halkının haklarına yeniden ve tehlikeli bir saldırı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de "tarih belirtmeksizin" konunun görüşülmesi için İİT'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını bildirdi.

"Toplantıda, bu düşmanca tutuma karşı acil siyasi ve hukuki hamleler görüşülecek." ifadelerini kullanan Useymin, Netanyahu'nun hukuksuz açıklamalarının yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
  1. - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. İİT
  3. Ürdün Vadisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu binalar tehlike saçıyor
    1. Bu binalar tehlike saçıyor
    2. ANALİZ – İnternetten öğrenilen asılsız..
    3. Elazığ’da Yukarı Fırat Türküleri..
    4. Sözün bittiği yer! Torununun..
    5. PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı
    6. Dicle Nehri kenarında erkek cesedi..
    7. Kendini MİT Bölge Başkanı olarak..
    8. "KKTC'deki öğrencilerimize yönelik..
    9. AK Parti’li Aydemir’den Kaymakam..
    10. CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları..
    11. Kaymakam Duman vatandaşlar ile bir..
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’..
    14. Cenk Tosun'dan anketlik performans
    15. Türkiye Boks Şampiyonası Teknik..
    16. Okul çağındaki çocuklara beslenme..
    17. İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği..
    18. 27 yıl sonra desteksiz olarak..
    19. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri..
    20. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak..
    21. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    22. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    23. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    24. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    25. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    26. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    27. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    28. "Teröre destek veren siyasi parti..
    29. Sahte MİT'çiye gözaltı
    30. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim