İİT Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Kabil'de 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "barbarlık" olarak nitelendirdi.

Afganistan hükümeti ve halkına başsağlığı dileyen Useymin, yaralılara da acil şifalar temenni etti.

Kabil'de dün çok sayıda din aliminin katıldığı Mevlit Kandili törenini hedef alan intihar saldırısında 50 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



