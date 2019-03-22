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İİT İcra Komitesi; "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırıları"nı kınadı

22 Mart 2019 Cuma 13:06
İİT İcra Komitesi; "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırıları"nı kınadı

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:06
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