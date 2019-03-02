İİT Genel Sekreter Yardımcılığına seçilen Kulaklıkaya yemin etti SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İİT'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevi için yemin etti

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçilen İİT İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya yemin etti. SESRIC'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yemin eden Kulaklıkaya'nın, yeni görevi dolayısıyla tebrik edildiği belirtildi. Geçen yıl İİT'nin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçilen Kulaklıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni görevinde önceliğinin teşkilatın reform süreci olacağını dile getirmişti.

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