İİT, Cammu Keşmir için toplanacak

ANKARA (AA) - Pakistan, Cammu Keşmir'de 14 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile yaşanan gerilime müdahil olması için İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) çağrıda bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerilimde arabulucu olması için İİT'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kureyşi, İİT'nin, Pakistan'ın talebi üzerine, Cammu Keşmir Temas Grubunun yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de toplanmasına karar verdiğini bildirdi.

İİT'nin toplantıya dair yayımladığı çağrıda, "Toplantıda, Hindistan hükümetinin Hint işgali altındaki Keşmir'de güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasındaki eylemleri ele alınacaktır." ifadesi yer aldı.

Toplantı, İİT'nin 1-2 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak zirve toplantısının öncesine denk geldi.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi Ceyş-i Muhammed örgütünü sorumlu tuttuğu saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

- Hindistan'dan Pakistan topraklarına hava saldırısı

Hindistan, bugün sabah saatlerinde Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi 12 savaş uçağı Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kamptaki hedefleri yok etmişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti.

Sözcü Gafur, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle Pakistan topraklarına bomba bıraktığını ileri sürmüştü. Gafur, uçağın bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü iddia etmişti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.