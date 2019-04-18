İİT Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardım gönderdi

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara acil insani yardım gönderdi. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'te kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı sıkıntıları azaltmak için acil insani yardım gönderildiği belirtildi. Yardımlar kapsamında binden fazla aileye gıda kolisi ile yüzlerce dikiş makinesi dağıtıldığı ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ismini taşıyan okulun temelinin atıldığı kaydedildi. Teşkilatın, felakete uğrayan tüm Müslüman halkların yanında olmaya önem verdiği aktarıldı. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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