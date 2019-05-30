İİT Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlalleri görüştü

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini görüştü.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlalleri inceleyen İİT komitesi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir toplantı düzenledi.

Toplantıda Arakanlı Müslümanların durumu, özellikle de Myanmar-Bangladeş sınırındaki mültecilerin yaşadığı sıkıntılar ele alındı.

İİT üyelerinin bu sıkıntılar karşısındaki tutumu ve konunun gelecekteki etkileri de masaya yatırıldı.

Bugünkü toplantının geçen şubat ayında Gambiya'da gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.