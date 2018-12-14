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İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başlayan konferans, "Anayasa Yargısı Pratiğinde İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü" başlıklı oturumla sürüyor

14 Aralık 2018 Cuma 15:29
İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı, devam ediyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla başlayan konferansın öğleden sonraki bölümüne, CVK Park Bosphorus Otel'de devam edildi.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın başkanlığında "Anayasa Yargısı Pratiğinde İnsan Hakları ve HukukunÜstünlüğü" oturum gerçekleştiriliyor.

Konferansa, başkanlığını Anayasa Mahkemesi Üyesi Hasan Tahsin Gökcan'ın yapacağı "Yüksek Yargıda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün Korunması" oturumuyla devam edilecek.

Konferans yarın "Küresel ve Yerel Dinamiklerin İnsan Haklarını ve HukukunÜstünlüğünü Korumadaki Etkisi" ve "Genel Değerlendirme ve İşbirliğinin Geleceği" oturumlarıyla sona erecek.




Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:29
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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