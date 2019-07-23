III. Tarım Orman Şurası’na ön hazırlık toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak ve Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, III. Tarım Orman Şûrası için Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Sektör/Paydaş/Kurum Ön Hazırlık Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, tarım paydaşı kurum ve kuruluş müdür ve temsilcileri, şube ve ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile üreticilerimiz katıldı.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emine Sever yaptığı açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor’ sözünü hatırlatarak, “Bunun için güçlü Türkiye’nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız. Bakanlığımız; tarımsal üretimi arttırmayı, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını, çiftçilerimizin refahını, planlı üretimi, desteklerin etkin yönetilmesini, tarım piyasalarının düzenlenmesini, etkin bir orman ve mera yönetimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve stratejiler oluşturmak amacıyla on beş yıl aradan sonra Tarım Orman Şurasını gerçekleştirme kararı vermiştir“ ifadeleri kullandı

Eskişehir’in tarımsal bir potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Sever,“İlimiz, sahip olduğu coğrafi yapı ve stratejik pazar konumu sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden, tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu yüzden ilimiz tarımında farklı bakış açısıyla, yeni yaklaşımlar oluşturmak, gerek ülkesel, gerek bölgesel imkânları en iyi şekilde değerlendirecek stratejiler geliştirmek, iç ve dış gelişmeleri, yönelimleri dikkate alarak, sektörde verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler üretmekle yükümlüyüz” dedi.

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü de yaptığı konuşmada,“Çocukluğumuzda kendi kendine yetebilen bir ülke konumundaydık, ama nüfusumuz 40 milyonun altındaydı o zaman. Şimdi iki katı kadar nüfusla kendi kendine yetebilen bir ülke olmakta zorlanıyoruz. Düzenlenecek III. Tarım Orman Şurası bu noktada çok önemli. Şehrin dört bir yanını kat eden Sakarya’nın kolu olan Porsuk Çayı ile sulu tarıma en elverişli iller içerisindeyiz. Yapılacak çalışmalarla hem göçün önüne geçilebilir hem de stratejik konumuzun özelliklerini kullanarak tarım ve hayvancılık çok daha iyi yerlere gelinebilir. Üç gün boyunca yapılacak toplantılara tüm tarım paydaşlarının katılımının ve görüşlerinin önem katacağına inanıyor, yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.