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İİD'den Endonezya'ya acil yardım

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:59
İİD'den Endonezya'ya acil yardım

İSTANBUL (AA) - İnsanı İnşa Derneği (İİD), depremlerin yaşandığı Endonezya'ya acil yardım çalışmalarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre İİD, şiddetli depremler sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 400'ü aşkın kişinin yaralandığı Endonezya'da, yardım çalışmalarını ve bölgede yıkılan alanların onarımını sürdürüyor.

Dernek, Lombok, Sulawesi adası ve Palu bölgesinde meydana gelen depremler sonrasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 401 kişinin yaralandığı, 10 bin 62 kişinin güvenli bölgelere götürüldüğü Endonezya'da, temel yaşam malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİD Başkanı Halim Ayyıldız, bölgede felaketin etkilerinin devam ettiğini bildirdi.

Gıda yardımı ve evlerin onarımı için yardım çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Ayyıldız, "Türkiye'den geldiğimizi duyan depremzedeler teşekkür ediyor. Deprem bölgesindeki insanlar tamamen dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç durumda. İİD ekibimiz, deprem olan bölgeleri tek tek ziyaret etti. Elektriğin henüz verilememesinden dolayı insanlar petrol istasyonlarına akın etmiş durumda. Yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Evleri yıkılan vatandaşlar yüksek alanlara yöneldiler." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, derneğin yardım kampanyasına "www.iid.org.tr web" adresinden destek olabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:59
  1. Deprem
  2. Endonazya
  3. insanı inşa derneği
  4. yardım

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