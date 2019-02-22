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II. Ramses heykeline güneş vurdu

Yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin turist izledi

22 Şubat 2019 Cuma 15:47
II. Ramses heykeline güneş vurdu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Asvan vilayetinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı'ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu.

Asvan Valisi Ahmed İbrahim, yaptığı basın açıklamasında, yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin turistin izlediğini belirtti.

Çeşitli kutlamalar ve folklor gösterilerine sahne olan Ebu Simbel Tapınağı'ndaki olayı izlemeye gelenler arasında büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de yer aldı.

Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Astronomi harikası olarak kabul edilen söz konusu olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ile "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır'da, II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim'de güneş ışınlarının vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.

II. Ramses, Mısır'da milattan önce 1279-1213 yıllarında hüküm sürdü.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:47
  1. Ebu Simbel Tapınağı
  2. Firavun II. Ramses heykeli
  3. Mısır

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