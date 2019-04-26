SANKO Üniversitesinde II. Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında “Kanser ve Beslenme Sempozyumu-2019” başladı.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen sempozyum açılışında bir konuşma yapan Rektör ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Güner Dağlı, “Bu sempozyumda çok güzel ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Bilimsel bir ilerlemeyi sağlamanın en önemli faktörlerinden biri de konuya multidisipliner olarak yaklaşmaktır” dedi.

Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Dağlı,“Konuya sadece besleme ve diyetetik olarak yaklaştığınızda farklı, bu sempozyumda olduğu gibi farklı disiplinlerin yaklaşımıyla daha farklı değerlendireceksiniz. Bu da sizlerde bazı soruların oluşmasına neden olacaktır. Amacımız öğrencilerimizde bu soru işaretlerinin oluşmasını sağlayarak, sizleri araştırmaya, okumaya, öğrenmeye teşvik etmektir” ifadelerini kullandı.

Beslenmenin kansere olan etkilerinin uzun süredir bilinen bir gerçek olduğunu ve kanser türlerinin bölgesel farklılık gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Dağlı, “Bu da beslenme alışkanlığının kanser türleri üzerindeki etkisiyle ilgili olup, iki gün boyunca bu konu detaylı olarak ele alınacak” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu ise sempozyumda konuşmacılar ve oturum başkanlarıyla en doğru ve en güncel bilgileri paylaşmak istediklerini söyledi.

Sempozyumların büyük emek ve çabalarla düzenlendiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, “Sempozyumlarımızın ilham kaynağı siz öğrencilerimizsiniz. Özellikle kanser ve beslenme konusunda fark yaratan bir diyetisyen olmak istiyorsanız sempozyumumuzda verilen bilgilerden en iyi şekilde faydalanmanız çok önemli” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nurten Budak da günümüzde ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede kanserin ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekti. “Kanser hastalığının oluşmasında tek değil, birçok etmen rol oynamakta ve hastalık karmaşık bir süreçte ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan çok yönlü tedavi edilmektedir” diyen Prof. Dr. Budak, “Beslenme, kanserin gerek oluşması, gerekse tedavisinde önemli faktörlerdendir. Besinlerin ve beslenmenin kanser oluşmasına (farklı kanser türlerinin) olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak, kanserden koruyucu beslenme önerileri oluşturmak, kanserin tedavisine uygun beslenme yöntemleri geliştirmek, kanser ve beslenme ilişkisine yönelik yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların ana hedefleridir. Yapılan tüm çalışmalar birçok bilim ve meslek uzmanının işbirliği yapmasını gerektirmektedir.Değerli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen sempozyuma katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından SANKO Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Güner Dağlı ile SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu’nun yaptığı “Kanserin Temelleri” konulu ilk oturumla, sempozyumun bilimsel kısmına geçildi.

Sempozyumun açılışına SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve konuk katıldı.