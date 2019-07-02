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Oğlu açıkladı! Abdulmun'im Ebulfutuh iki kere kalp krizi geçirdi

Mısır'da Firavun Sisi'nin hapishanede tuttuğu, İhvan'ın üst düzey yöneticilerinden olan Abdulmun'im Ebulfutuh'un geçen hafta 2 kez kalp krizi geçirdiği oğlu tarafından açıklandı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:40
Oğlu açıkladı! Abdulmun'im Ebulfutuh iki kere kalp krizi geçirdi

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilâtı'nın (İhvân) tutuklu bulunan üst düzey yöneticilerinden Abdulmun'im Ebulfutuh'un, geçtiğimiz hafta, 24 saat içinde 2 kez kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oğlu Ahmed'in yaptığı açıklamaya göre, hapishane yönetimi, Ebulfutuh'un kapsamlı bir şekilde tedavi edilmesine de izin vermiyor.

Tedavilere izin verilmiyor

3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından, İhvân'ın çok sayıda yönetici ismi, tutuklanarak hapse atıldı. Bunlar arasında bulunan İhvân'ın eski genel başkanlarından Muhammed Mehdi Âkif 2017'de, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise geçtiğimiz ay yaşamını yitirmişti. Akif ve Mursi'nin de tedavilerine izin verilmemişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:40
  1. Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvân)
  2. Abdulmun'im Ebulfutuh
  3. kalp krizi
  4. İhvân
  5. Muhammed Mehdi Âkif
  6. Muhammed Mursi

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