Oğlu açıkladı! Abdulmun'im Ebulfutuh iki kere kalp krizi geçirdi

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilâtı'nın (İhvân) tutuklu bulunan üst düzey yöneticilerinden Abdulmun'im Ebulfutuh'un, geçtiğimiz hafta, 24 saat içinde 2 kez kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oğlu Ahmed'in yaptığı açıklamaya göre, hapishane yönetimi, Ebulfutuh'un kapsamlı bir şekilde tedavi edilmesine de izin vermiyor.

Tedavilere izin verilmiyor

3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından, İhvân'ın çok sayıda yönetici ismi, tutuklanarak hapse atıldı. Bunlar arasında bulunan İhvân'ın eski genel başkanlarından Muhammed Mehdi Âkif 2017'de, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise geçtiğimiz ay yaşamını yitirmişti. Akif ve Mursi'nin de tedavilerine izin verilmemişti.