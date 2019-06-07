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İhvan'dan Sudan Askeri Geçiş Konseyine "yönetimi sivillere teslim et" çağrısı

07 Haziran 2019 Cuma 14:35
İhvan'dan Sudan Askeri Geçiş Konseyine "yönetimi sivillere teslim et" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine, yönetimi ivedilikle sivillere teslim etmesi çağrısında bulundu.

İhvan'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyini, yönetimi halkın değerlerini ve sabit haklarını muhafaza edecek seçilmiş sivil hükümete hızlı bir şekilde teslim etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ordu karargahı önündeki göstericilerin zorla dağıtıldığı günden beri Sudan'da yaşananların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, özgürlük, adalet ve insanlık onurunu talep edenlerden intikam almak için fitne çıkarma girişimlerine sürüklenmenin kötü sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.

Göstericilerin zorla dağıtılması sırasında katliama sebep olanların kınandığı açıklamada, Sudan'daki gelişmelerden ciddi endişe duyulduğu kaydedildi.

- Sudan’daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını aktarmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:35
  1. Mısır İhvan'ı
  2. Sudan Askeri Geçiş Konseyi
  3. yönetiminacilen teslim edilmesi çağrısı

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