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İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör hücresiyle" ilgili açıklama

Müslüman Kardeşler Teşkilatı:- "(Dün Kuveyt'te yakalanan İhvan mensupları) Bu kişilerden hiçbiri ülkedeki kanunları çiğnemiş ya da Kuveyt'in güvenliği ile istikrarına zarar verecek davranışlarda bulunmuş değildir"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör hücresiyle" ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Kuveyt'in yakaladığı üyelerinin, ülkedeki kanunları çiğnemediğini ya da ülke güvenliğine kast etmediklerini açıkladı.

İhvan'dan yapılan yazılı bilgilendirmede, Kuveyt İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan, "İhvan mensubu kişilerden oluşan bir terör hücresine baskın yapıldığı ve yakalandığı" yönündeki açıklamanın, şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin, Kuveyt'e gelerek burada resmi prosedürlere göre çalışan Mısır vatandaşları olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kişilerden hiçbiri ülkedeki kanunları çiğnemiş ya da Kuveyt'in güvenliği ile istikrarına zarar verecek davranışlarda bulunmuş değildir." ifadesi kullanıldı.

Dünyanın ve uluslararası insan hakları örgütlerinin, birçok defa Mısır'daki insan hakları ihlallerini ve rejimin bir intikam aracı olarak izlediği "muhalifler aleyhinde suç uydurma ve adil olmayan hükümler verme" politikasını kınadığı hatırlatılan açıklamada, "İhvan üyelerinin, bulunduğu ülkenin kanunlarına saygı göstermesi ve o ülkenin istikrarını koruması, teşkilatın fikir, siyaset ve metotlarının değişmez ilkelerindendir." denildi.

İhvan, tutuklanan kişilerin "zulüm ve insanlık dışı muamelelere" maruz kalabileceklerini gerekçe göstererek, Mısır makamlarına teslim edilmemeleri çağrısı yaptı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İhvan mensubu kişilerden oluşan bir "terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mısır'da haklarında 15 yıla varan hapis cezaları bulunan bu kişilerin Mısır makamlarından kaçarak Kuveyt'e geldiği ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
  1. İhvan
  2. Kuveyt
  3. Mısır

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