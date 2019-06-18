İhvan'dan kan donduran 'Mursi' açıklaması: Kasten öldürüldü! İhvan, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kasten öldürüldüğünü söyledi. Yapılan açıklamada "Mursi çok ağır şartlarda hücre hapsine tutularak, tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi" denildi.

Müslüman Kardeşler tarafından Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Mursi kasten öldürülmüştür" ifadesine yer verildi. Mursi çok ağır şartlarda hücre hapsinde tutuldu Açıklamada, Mursi'nin ölümü ile ilgili uluslararası bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunuldu. İhvan'dan BM'ye çağrı İhvan, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları kuruluşlarını göreve çağırarak, Mısır'daki hapishanelerde uygulanan tıbbi ihmal yoluyla yavaş ölümlere son verilmesi için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.

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