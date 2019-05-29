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İhvan'dan 17 sanık hakkındaki idam kararının onanmasına tepki

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Yüksek Askeri Mahkeme'nin üç şehirde kiliselere düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında daha önce verilmiş olan idam kararını onamasını kınadı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:58
İhvan'dan 17 sanık hakkındaki idam kararının onanmasına tepki

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Yüksek Askeri Mahkeme'nin 17 sanık hakkındaki idam kararını onamasını kınadı.

İhvan Basın Sözcüsü Talat Fehmi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Müslüman Kardeşler Teşkilatı, bu haksız kararı kınamakta ve özgür dünyayı, yargı ve insan hakları kuruluşlarını bu kanlı rezalete son vermek için suskunluğunu bozmaya çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yargı kararları, "yalan suçlamalarla masum Mısırlıların canına kastedilmesi" olarak nitelendirildi.

Yüksek Askeri Mahkeme, dün, başkent Kahire ile İskenderiye ve Tanta şehirlerinde Aralık 2016 ve Nisan 2017'de üç kiliseye düzenlenen 82 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında verilen idam kararını onamıştı.

- Bu zamana kadar 42 idam kararı infaz edildi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile devrilmesinin ardından ülkede yüzlerce sanık hakkında idam cezası verildi. İdam kararlarının bazıları yüksek mahkemelerce bozulurken bazıları ise onandı.

Ülkede 7 Mart 2015 ile 20 Şubat 2019 tarihleri arasında, çoğunluğu İhvan mensubu 42 sanık hakkında verilen idam kararları infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş ve haklarında idam kararı kesinleşmiş onlarca sanık ise cezaevlerinde infaz edilecekleri tarihi bekliyor.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:58
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