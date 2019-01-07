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İHÜ'de "Kolokyum ve Rektör Çayı" etkinlikleri

Bu ayki etkinlikte Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Enis Doko, "Ötegezegenler ve dünya dışı yaşam arayışı" başlıklı sunum yaptı

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:48
İHÜ'de "Kolokyum ve Rektör Çayı" etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) düzenlenen "Kolokyum ve Rektör Çayı" etkinliklerinin bu ayki bölümünde, kozmik yolculuk, diğer gezegenlerde akıllı yaşam ve astroidlerdeki madenler konuları ele alındı.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, her ayın ilk cuma günü gerçekleştirilen "Kolokyum ve Rektör Çayı" etkinlikleri, İHÜ Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Enis Doko'nun "Ötegezegenler ve dünya dışı yaşam arayışı" başlıklı sunumuyla devam etti.

Doko, sunumunda, evrende başka akıllı canlıların olduğuna inanan kozmik çoğulculuk görüşünü tanımladı.

İslam geleneğinde İbn Abbas, Muhammed El-Bakır, Fahreddin Razi, Uluğ Bey, Yusuf Ali, Mevdudi, Muhammed Esed gibi bazı düşünürlerin kozmik çoğulculuğu savunduğunu anlatan Doko, medeniyetleri enerji kullanımına göre sınıflandıran Kardaşev ölçeğine de değindi.

Doko, "İnsanlık şu aşamada gezegeninin bütün enerji kaynaklarına hükmedemeyen 0. tür bir medeniyettir. Yüz veya iki yüz yıl içinde gezegende tüm enerjiyi kontrol edecek olan insanlık 1. tür medeniyet olacak ve bu aşamada dünya gezegeninin dışına çıkması gerekecek. Birkaç bin yılda ise güneşimizin enerjisi tamamen kontrol edebilen 2. tür bir medeniyet olacağımız tahmin ediliyor. Bu aşamadan sonra güneş sisteminin dışına çıkacağız. Son olarak, bütün bir galaksinin enerjisini kontrol eden 2. tür medeniyetlerin mümkün olduğunu düşünüyorum, insanlık, var olmaya devam ederse, 100 bin ila bir milyon yıl sonra bu tür bir medeniyet olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uzayı ve dünyanın uzaydaki konumunu görsellerle anlatan Doko, güneş sisteminde var olan dünya dışı yaşam imkanlarını da ele aldı.

- "Kolokyum ve Rektör Çayı" etkinliği

Her ayın ilk cuma günü düzenlenen "Kolokyum ve Rektör Çayı" etkinliğine, sadece İbn Haldun Üniversitesi akademik kadrosu katılabiliyor. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri buluşarak, üniversiteyle ilgili gelişmeler paylaşılıyor.

Okul içi akademik tartışma ortamının oluşturulduğu etkinlikte, her ay belirli konular etrafında bir öğretim üyesi sunum gerçekleştiriyor.

1 Şubat Cuma günü yapılacak etkinlik, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Özay'ın "Açe-Türkiye İlişkilerinin Yerel Kaynaklar Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi" konulu sunumuyla devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:48
  1. "Ötegezegenler ve dünya dışı yaşam arayışı"
  2. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Enis Doko

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