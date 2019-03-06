İHÜ ETAM çağdaş sorunlara özgün çözümler arayacak

Sosyal yaşamın her alanında, evrensel etik bilinci etrafında şekillenmiş prensipler geliştirilmesine önayak olma hedefiyle kurulan İbn Haldun ÜniversitesiEtik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM) tanıtımtoplantısı, 5 Mart 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) yapıldı.ToplantıyaRekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay,İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz,İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu,İHÜİşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat, İHÜ İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Kuşakçı, akademisyenler, öğrenciler, iş dünyasından davetliler katıldı.

“Hayatın her anında ibadet yapar gibi iş yapmalıyız”

İHÜ ETAM’ın tanıtım toplantısında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ ETAM’ın kurulmasında emeği geçen tüm öğretim görevlilerini tebrik ederek, ev sahipliği için İTO’ya da teşekkürlerini sundu.Prof. Gündüz konuşmasında, her alanda etik kuralların olması gerektiğini ancak iş hayatında hiç kimsenin kendisini bu kurallara bağlamak istemediğine dikkat çekti. İş ahlakı açısından asıl hedefin ecdadın da yaptığı gibi hayatın her anında ibadet yapar gibi yani Allah’ı görür gibi iş yapmak olduğunu belirtti.

“Kalkınmak isteyen Türkiye’nin sağlam bir iş ahlakı olmalı”

Ekonomisi güçlü ülkelere bakıldığında mutlaka sağlam bir iş ahlakının olduğunu belirten İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk deticari bakımdan kalkınmak isteyen Türkiye’nin sağlam bir iş ahlakına ihtiyacı olduğunu söyledi. Osmanlı döneminde ahilik, fütüvvet teşkilatlarının bulunduğunu kaydeden Prof. Şentürk, geçmişte meslek eğitimi ile ahlaki eğitimin paralel ilerletildiğini, günümüzde ise meslek eğitimine, kariyer ve akademik eğitime odaklanıldığını ifade etti. Prof. Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü;

“İşin ihmal edilen ahlaki tarafına, değerler tarafına İHÜ ETAM’dakiçalışmalarladikkat çekeceğiz.İş ahlakının yanında biyoetik yani tıbbın, genetiğin gelişmesi ile hangi ahlaki meselelerle karşı karşıyayız? Yapay zekanın gelişmesi ile ortaya çıkan ahlaki meseleler neler? Bu gibi çağdaş gelişmelerin bizi yüz yüze getirdiği ahlaki sorunlara İbn Haldun Üniversitesi’nin temel iki prensibi ışığında cevap vermeye çalışacağız. Biri “Fikri Bağımsızlık”, diğeri “Gelenekçi Yenilikçilik”. “Fikri Bağımsızlık”tan maksadımız batıdaki etik yaklaşımları Türkiye’ye tercüme etmek değil, kendi geleneğimizden de yararlanarak bu konularda özgün çözümler üretebilmektir. Özellikle iş ahlakı konusunda İHÜ ETAM olarak ülkemize katkı sunmak istiyoruz.”

İş ahlâkının sürdürülebilirliği

İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tanıtım programına katılan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da “İş Ahlâkında Sapmalar ve Sürdürülebilirlik” başlıklı bir sunum yaptı. Torlak, konuşmasında niçin ahlâk dışı davranıldığını, modernizmin ahlâk öğretisinin dayanaklarını, hayatı hizalamada ahlâki problemlerin nedenlerini, sıkça rastlanan bazı ahlaki virüslerin neler olduğunu, yıkıcı duyguları, çalışma değerlerindeki sapmaları, çalışmanın ve başarmanın nasıl değerli olduğunu, çalışmanın değersizleş/tiril/meşini, iş ahlâkının sürdürülebilirliğini ve ahlâk, din ve kurumsal yapıları ile davranışların yasallığını ve ahlâkiliğini örneklerle açıkladı.

“Öz kültürümüzde dayanışmacı bir yaklaşım var”

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise günümüzde ekonomik ve sosyal hayatın iş hayatında çizdiği perspektifin kapitalist bir ekonominin sonuçları olduğuna dikkat çekti. Kuralay “Gereklerini yerine getiriyoruz ancak kendi değerlerimize dayalı bir hayatın da arayışı içerisindeyiz. Öz kültürümüzde çatışmacı bir yaklaşım yerine dayanışmacı bir yaklaşım var. Burada tek bir erdeminaltını çizmek istiyorum; Çalışan, çalıştıran, herkes yaşadığımız hayatın bir emanet olduğu bilinci ile hareket edersek dünyada daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum” dedi.

“Evrensel etik kodlarının tanımlanması için çalışacağız”

Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ise konuşmasında dünyada teknoloji, e-ticaret, sosyal medya gibi alanlarda çok hızlı gelişmeler olurken, bir takım krizlerle de karşı karşıya kalındığını söyledi.Yılmaz “Bu krizlergenellikle etik değerlere riayet edilmediğinden ortaya çıkıyor. Biz de bu nedenle İHÜ ETAM’da etik değerler ve evrensel etik kodlarının tanımlanması gibi konularda çalışmalar yürüteceğiz. Hem kendimiz çalışmalar yapmayı, hem de uluslararası çalışmalarda partner olarak yer almayı amaçlıyoruz. Hepimizin cebinde yaşadığı bir olgu haline gelen ancak bir taraftan da tehditler sunan sosyal medyadaki etik kavramını belirgin hale getirmeyi, bu konuda standartların oluşmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz” dedi.

“Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” Paneli

Açılış konuşmalarının ardındanİTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde; “Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” konulu bir panelgerçekleştirildi. Panelde ilk Türkçe İş Etiği kitabının yazarı İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Arslan “Dünyada ve Türkiye’de İş Ahlakı”, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş “İş Ahlakının Kurumsallaşması”,Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat iş dünyasında etik ve çözüm önerileri,İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Kuşakçı“Liderlik ve Etik” başlıklısunumlaryaptı.

Konuşmaların sonunda İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk tarafından, tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı İbn Haldun’un 8 halkadan oluşan siyaset anlayışının, ’DairetüsSiyase’ yani ’Siyaset Dairesi’ olarak isimlendirdiği halkasının yer aldığı bir hediye takdim edildi.