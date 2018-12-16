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"İhtiyar delikanlılar"ın boccede hedefi şampiyonluk

- Düzce'deki bir huzurevinde kalan yaşlılar, boccede elde ettikleri bölge ve grup şampiyonluğu başarılarını Türkiye şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor- Takım kaptanı Göker İskar:"Batı Karadeniz'de yapılan grup müsabakalarında bir üst tura çıktık. Şimdi de Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Oradan da Düzce adına en iyi sonuçla geleceğimize eminim"- Fahrettin Uygun:"Takım süper, şimdi Türkiye şampiyonluğuna soyunuyoruz. Allah'ın izniyle şampiyonluğu alıp geleceğiz"

16 Aralık 2018 Pazar 11:31
"İhtiyar delikanlılar"ın boccede hedefi şampiyonluk


DÜZCE (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de huzurevinde yaşayan ve yaklaşık 6 aydır bocce (raffa) oynayan "İhtiyar delikanlılar", Antalya'da yapılacak Türkiye Bocce Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyor.

Kalıcı Konutlar Bölgesi'ndeki Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan, 9 ay önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Huzurevi Müdürü Necmettin Cengiz'in girişimiyle bocce ile tanışan "İhtiyar delikanlılar", bu branşta elde ettikleri bölge ve grup şampiyonluğu başarılarını Antalya'da 17-21 Aralık'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birincilikle taçlandırmak istiyor.

Huzurevinin bodrum katında kendi imkanlarıyla yaptırdıkları bocce pistinde çalışan, 3 asil, 2 yedek sporcudan oluşan takımın kaptanı Göker İskar (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, boccede önemli başarılara imza attıklarını, Türkiye Şampiyonası için de iddialı olduklarını belirtti.

İskar, 11 aydır Düzce'deki huzurevinde huzurlu vakit geçirdiğini anlatarak, "Biz burada mutluyuz, boş zamanlarımızda bu sporu yapıyoruz. Hem sağlıklı olarak yaşlanıyoruz hem de hoşça vakit geçiriyoruz, birbirimize takılıp eğleniyoruz. Bu spor, bizim yaşımızdakiler için ideal bir spor. Beyin, göz ve el koordinasyonunu sağlıyor. Bu da beynimizin fazla yıpranmasını engelliyor, bana göre sağlıklı bir spor." diye konuştu.


- "El ve görüş becerisini geliştiriyor"


Bocceyle henüz 9 aydır tanıştıklarını kaydeden İskar, "Nisan ayında bu takımı oluşturduk. Batı Karadeniz'de yapılan grup müsabakalarında bir üst tura çıktık. Şimdi de Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Oradan da Düzce adına en iyi sonuçla geleceğimize eminim, arkadaşlarım da aynı inançtalar." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşlıların bir kez olsun bocce yapmasının faydalı olduğunu aktaran İskar, bu branşın gençler için de çok eğlenceli bir spor olduğunu söyledi.

İskar, zaman zaman öğrencilerin geldiğini, onlarla boccede çok eğlendiklerini dile getirerek, "Bu spor, zamanla el ve görüş becerisini geliştiriyor. Beynin de bu koordinasyonu daha sağlıklı sağlamasını, beynin zinde kalmasını sağlıyor. Tüm insanların bu sporu yapmasında yarar var, özellikle yaşlıların." şeklinde görüş belirtti.

Naci Düzel (71) de boccenin yaşlılar için güzel bir spor olduğunu kaydetti.

Bölgeden grup şampiyonu olarak çıktıklarını anlatan Düzel, bu sporu herkese tavsiye etti.

Fahrettin Uygun (65) ise çalışmaları her geçen gün artırdıklarını belirterek, "Ankara, Bolu ve Zonguldak'a gittik, buralardaki oyunları kazanarak döndük. Takım süper, şimdi Türkiye şampiyonluğuna soyunuyoruz. Allah'ın izniyle şampiyonluğu alıp geleceğiz. Hem Düzce'yi hem de Neriman Çilingir Huzurevi'ni temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:31
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