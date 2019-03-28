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İhtiyaç sahiplerine ücretsiz simit

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde simit satan Mehmet Emin Çiftçi, parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz simit dağıtıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz simit

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde simit satan Mehmet Emin Çiftçi, parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz simit dağıtıyor.


Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde simit satarak 2 çocuğunu okutan Mehmet Emin Çiftçi, simit tezgahında ‘Parası olmayan alabilir’ yazısı asarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit dağıtıyor.Geçimini simit satarak sağladığını belirten Çiftçi, verdiği her ücretsiz simidin yerinin iki kat dolduğunu ifade ederek bu tür davranışların yaygınlaşmasını istedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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