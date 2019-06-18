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"İhtiyaç sahibi ve yetimler adına teşekkür ediyoruz”

Türkiye’deki bağışçıların destekleriyle dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.

18 Haziran 2019 Salı 16:48
"İhtiyaç sahibi ve yetimler adına teşekkür ediyoruz”

Türkiye’deki bağışçıların destekleriyle dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Dernekten konuyla ilgili bir teşekkür mesajı yayımlandı.


Yılın genelinde ve Ramazan ayında faaliyetlerini sürdüren Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, toplanan yardımlarla dünyanın birçok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ve Bayram sevincini yaşaması için çalışmalarda bulundu.


Dernekten yapılan açıklamaya göre hayırseverlerin bağışlarıyla; başta Türkiye olmak üzere, Asya kıtasında Arakan, Yemen, Suriye, Kudüs, Gazze ve Afrika kıtasında Sudan, Burkina Faso, Mali, Uganda bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.


On binlerce insana destek


Açıklamaya göre dernek ’150 bin Aileye iftar’ projesi kapsamında İftar organizasyonları, ’Dünya Temiz Suya Kavuşsun’ sloganıyla beraber tankerler ile su dağıtımı ve su kuyusu açılışları, ’10 bin İhtiyaç sahibi aileye erzak dağıtımı’ hedefi doğrultusunda ekmek ve gıda kolisi dağıtımları, yetimlere de bayram olsun diye ’10 bin yetime bayramlık’ projesi için çalışmalar gerçekleştirdi.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren dernek yetkilileri; ‘’Bizlere bu çalışmalarda zekât, fitre, fidye ve sadakalarıyla destek veren, başta Türk halkı olmak üzere tüm hayırseverlere mazlumlar ve ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde açlıktan uyuyamayan çocuklar uyudu, açlıktan bebeğini emziremeyen anneler bebeklerini emzirdi, açlıktan dik duramayan babalar evlerine ekmek götürdü’’şeklinde açıklamalarda bulundu.


Çalışmalar artarak devam ediyor


Tüm yıl boyuncaçalışmalarına aynı şekilde devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Yapraklar ile yaşam mücadelesi veren Yemen de, bombardıman altındaki Gazze de, Anlatılması mümkün olmayanyoksulluk çeken Afrika ve birçok bölgedeki çalışmalarında siz kıymetli yardımseverlerin desteklerine ihtiyaç duyuyor. Mağdur insanlara acil yaşam paketleri ile destek olan Kardeş Eli Derneği, aynı zamanda sizlerin Adak, Akika, Şükür, Şifa ve Vacip kurbanlarını da ihtiyacı olan bölgelerde kesip yoksul halka ulaştırıyor.


Asya ve Afrika temiz suya kavuşsun


Asya kıtasında Arakan, Bangladeş, Sri Lanka, ve Afrika kıtasında ise Mali, Uganda, Kamerun, Burundi, Somali, Etiyopya, Gana, Benin, Zimbabwe, Çad, Zambiya ülkelerinde ‘’313 Köye 313 Su kuyusu’’ projesi kapsamında çalışmalar gerçekleştiren dernek, çalışmanın tüm hızıyla devam ettiğini ve sene sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi.


Yardım faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi için Kardeş Eli İnsani yardım Derneğine 444 44 46-0216 224 2 224 numaralı telefonlardan veya kardeseli.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:48
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