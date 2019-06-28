0553 313 94 23

İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı dağıtımı

Kilis’te yaşayan 100 ihtiyaç sahibi Suriyeli aileye buzdolabı dağıttı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:44
İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı dağıtımı

Kilis’te yaşayan 100 ihtiyaç sahibi Suriyeli aileye buzdolabı dağıttı.


Kilis ’te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Jamıatul Uleme kurumu ile birlikte ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı dağıtımı gerçekleştirdi. Vakfın Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy yaptığı açıklamada, “Vakıf olarak Suriye sınırına yakın illerimizde Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te yaşayan toplam 2100 aileye yönelik yaz projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemizin amacı yaz ayında artan sıcaklıkta mülteci ailelerimize destek olabilmek. Bu kapsamda tüm hayırsever halkımızdan Allah razı olsun” dedi.


Buzdolabı hediye edilen Ahmet El Cuma isesavaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, verilen buzdolabı ile mutfak malzemesinin artık bozulmayacağını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen muhtarları bilgilendirdi
    1. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    2. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    3. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    4. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    5. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    6. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    7. Borsa ilk yarıda yükseldi
    8. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    9. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    10. Evlat katili babadan şok ifade
    11. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    12. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    15. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    16. İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
    17. Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi
    18. Ödüllü kent müzesi Gökçeada’nın gururu..
    19. Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası..
    20. Su patlağını tamir etmeye çalışan..
    21. Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden..
    22. “Wild Edens: Turkey” belgeseli, özel..
    23. "Festival dansçılara uluslararası..
    24. Kadın subay adayı komando kursunun..
    25. Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya..
    26. TÜSİAD İtalya Ağı kuruldu
    27. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 3 yılda..
    28. Munzur Çayı’na düşen genci arama..
    29. MAY Tohum’dan ABD’ye lisans ve tohum..
    30. (Özel haber) İlker Soyad: “Atıma çok..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!