İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı dağıtımı

Kilis’te yaşayan 100 ihtiyaç sahibi Suriyeli aileye buzdolabı dağıttı.

Kilis ’te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Jamıatul Uleme kurumu ile birlikte ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı dağıtımı gerçekleştirdi. Vakfın Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy yaptığı açıklamada, “Vakıf olarak Suriye sınırına yakın illerimizde Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te yaşayan toplam 2100 aileye yönelik yaz projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemizin amacı yaz ayında artan sıcaklıkta mülteci ailelerimize destek olabilmek. Bu kapsamda tüm hayırsever halkımızdan Allah razı olsun” dedi.

Buzdolabı hediye edilen Ahmet El Cuma isesavaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, verilen buzdolabı ile mutfak malzemesinin artık bozulmayacağını bildirdi.