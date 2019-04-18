İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu gönüllüleri tarafından Gençlik Meydanı’nda maddi durumu iyi olmayan öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Üniversite Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında üniversite çalışanlarının eşleri ve kadın personellerinden oluşan kursiyerler tarafından açılan kermeste, çeşitli yiyecek ve tatlılar sergilendi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün eşi Necla Gönüllü ve Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu Sorumlusu Ayşe Uluyol öncülüğünde açılışı yapılan kermesin 3 gün açık kalacağı, gelirinin ise Adıyaman Üniversitesi Vakfına bağışlanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.

Kurs Sorumlusu Uluyol, kermeslerin paylaşım açısından önemine değinerek, “İhtiyaç sahibi evlatlarımız için bu kermesi düzenledik. İlgi çok güzel. İnşallah bu şekilde devam eder” dedi.

Uluyol, paylaşmanın önemli bir değer olduğunu ifade etti.