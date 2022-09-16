İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan ödeme miktarı açıklandı

YENİ AKİT ANKARA

Bakan Yanık, aile odaklı hizmet anlayışıyla çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını ifade eden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti. Böylece çocukların ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını belirten Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık.” ifadelerini kullandı.



SED hizmetinin sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olan SED ile çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, “SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz.” dedi.



Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.