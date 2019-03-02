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İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına karşılık vermek için kentte faaliyet gösteren bir yardım derneğine bin 678 adet gıda paketi desteğinde bulundu.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:53
İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına karşılık vermek için kentte faaliyet gösteren bir yardım derneğine bin 678 adet gıda paketi desteğinde bulundu.


Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarını da sürdüren Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin de ihtiyaçlarını gidermeyi devam ediyor. Demirkol, kentte yetim ve öksüz ailelere ve çocuklarına yönelik çalışmalar yürüten bir derneğe, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan bin 678 gıda paketi, dernek binasına teslim etti. Demirkol, bu kapsamda derneği ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Nail Çiftçi ve yönetimi tarafından karşılanan Demirkol, dernekte bulunan aileler ile de sohbet etti. Dernekle 2014 yılından bugüne çeşitli çalışmalarda işbirliği yaptıklarını ifade eden Demirkol, çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Demirkol’un yetim ve öksüz ailelerin her zaman yanında olduğunu belirten dernek başkanı Çiftçi, bin 678 ailenin gıda ihtiyacını karşıladığı için kendisine teşekkür


Demirkol da, Haliliye Belediyesi olarak her kesimin yanında olduklarını ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı kendilerine bir borç bildiğini ifade etti. Hazırlanan gıda paketleri, daha sonra ailelere teslim edildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:53
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