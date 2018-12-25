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İhtiyaç sahibi aile "sıcak yuva"ya kavuşturuldu

Tekkeköy Belediyesince yürütülen "Sıcak Yuva" projesi kapsamında, duvarları çatlak, tek katlı bir evde yaşayan 6 kişilik aile, kendileri için yaptırılan prefabrik eve taşındı

25 Aralık 2018 Salı 16:30
İhtiyaç sahibi aile "sıcak yuva"ya kavuşturuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde duvarları çatlak tek katlı bir evde yaşayan 6 kişilik aile, Tekkeköy Belediyesince yaptırılan prefabrik eve yerleşti.

Tekkeköy Belediyesince yürütülen "Sıcak Yuva" projesi kapsamında, Yavuzlar Mahallesi'nde tek katlı, duvarları çatlak bir evde yaşayan Muzaffer Gümüş ile eşi ve 4 çocuğu için daha iyi koşullarda yaşamaları amacıyla prefabrik ev yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Togar, aileyi ziyaret ederek, yeni evlerinin anahtarını teslim etti.

Togar, sosyal belediyeciliği her alanda sergilediklerini dile getirerek, "Bugüne kadar ilçemizde 60'ın üzerinde prefabrik ev inşa ederek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı hassasiyetle yaklaşıyor, her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek, sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Ağır kış şartları başlamadan bir aileye daha sıcak yuvalarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Hasan Togar, şunları kaydetti:

"Bir ailemizin daha bacası tütecek ve kış soğuğunu hissetmeyecek. Rabb'im bu ailemize yeni sıcak yuvalarında mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Yaptığımız insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize, vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz."

Muzaffer Gümüş ise yıllardır duvarları çatlak evde oturduklarını, yeni bir yuvaya kavuştukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:30
  1. ekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar
  2. Prefabrik Ev
  3. Samsun
  4. sıcak yuva
  5. Tekkeköy

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