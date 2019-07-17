İhsaniyeli kadınlardan sergi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhsaniye Mahalle Evinin takı tasarım kursiyerlerinin, el emeği göz nuru eserlerini sergilediği sergi ve sertifika törenine katıldı.

Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığı, ilçe milli eğitim ve halk eğitim müdürlüklerinin katkıları ve İŞ-KUR desteğiyle, İhsaniye Mahallesi Derneği ve muhtarlığının işbirliğinde düzenlenen takı tasarım sergisi beğeni topladı. Etkinliğe, Başkan Gültak’ın yanı sıra, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, İhsaniye Muhtarı Zehra Yılmaz, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Burada konuşan muhtar Yılmaz, desteklerinden ötürü kurumlara teşekkür etti. Muhtarlık ve mahalle sakinleri olarak hayata katmak istedikleri projeleri de anlatan Yılmaz, kursların Ekim ayında tekrar başlayacağını kaydetti.

Başkan Gültak ise özverili çalışmaları nedeniyle Yılmaz’a teşekkür etti. Yakın zamanda çeşitli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Gültak, “Kadınlarımızın ve gençlerimizin meslek sahibi olarak katma değer üretmeleri ve aile bütçelerine katkı sunabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Hükümet ve belediye olarak yanınızda yer alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Kadınlar olarak da daima sahada olun, işinizi başkasına bırakmayın. Çünkü kadınlar, haklarını savunmalı ve mutlaka almalıdır” dedi.

Kaymakam Pamuk da işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Pamuk, “Kaymakamlığımızın, Belediyemizin, Milli Eğitim ve Halk eğitim müdürlüklerimizin birlikte bir yumruk olup, işbirliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet üretmesi son derece önemlidir. Bu birlikteliği sağladığımız müddetçe bütün Akdeniz’e güzel hizmetlerin artarak süreceğine inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verilerek, serginin açılışı yapıldı.