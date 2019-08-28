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İhsan Şenocak'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım! "İslam sizin de kurtuluşunuz olacak"

Kurucusu olduğu İFAM'ın lise açmasına tepki gösteren sol kesime cevap veren İlahiyatçı akademisyen İhsan Şenocak, "Bize 'gerici' diyenler, son yüz yılda dünya çapında bir ilim,fikir ve sanat adamı yetiştirdi de mi, 'ilerici' oldu?" diye karşılık verdi. Şenocak, "Korktukları İslam onların da kurtuluşu olacak" dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:41
İhsan Şenocak'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım! "İslam sizin de kurtuluşunuz olacak"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın kurucusu olduğu İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) tarafından açılacak Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi üzerinden kendisini hedef gösterenlere seslenen Dr. Şenocak, Bize 'gerici' diyenler, son yüz yılda dünya çapında bir ilim,fikir ve sanat adamı yetiştirdi de mi, 'ilerici' oldu?" diye sordu.

Şenocak, sosyal medya hesaplarından Kemalistlere cevap verdi. 

"Sizin de kurtuluşunuz olacak"

Şenocak, lise kuracağı açıklandıktan sonra kendisini hedef gösterenlere şunları yazdı: 

"Bize 'gerici' diyenler,son yüz yılda dünya çapında bir ilim,fikir ve sanat adamı yetiştirdi de mi, 'ilerici' oldu? Çağdaşlık dedikleri hayat, Hukukuyla Roma’ya, Ahlakıyla Kilise’ye, Aklıyla Yunan’a dayanan Batıya kölelikten başka nedir?! Korktukları İslam onların da kurtuluşu olacak."

Şenocak'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İhsan Şenocak kendisinin hedef gösterenlere seslendi: Eğitimden rahatsız olandan daha sefil yobaz var mı?

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:41
  1. Kilis
  2. İhsan Şenocak
  3. İFAM
  4. Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi

YORUM YAZ

  • BayramBayram1 sa önce
    Ne güzel yansıtmış düşüncelerimizi.

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