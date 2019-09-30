0553 313 94 23

İFAM kurucusu İhsan Şenocak'tan örnek davranış

İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak, davalardan kazandığı gelirlerin tamamının Moro Müslümanları’na gönderileceği açıkladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:32
İFAM kurucusu İhsan Şenocak'tan örnek davranış

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu Dr. İhsan Şenocak'ın avukatları Rıdvan Kılıç ve Huzeyfe Karakuş aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Dr. İhsan Şenocak'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada Şenocak'a yönelik son günlerde yeniden “organize bir medya grubu” tarafından iftira ve hakaret propagandası başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, twitter, facebook ve instagram gibi sosyal medya platformlarında Şenocak'a karşı sarf edilen iftira, hakaret nitelikli paylaşımların takip edildiği ve bu kişi veya hesaplarla ilgili hukuki, cezai yollara ivedilikle başvurulduğu kaydedildi.

Davalardan elde edilen gelirin tamamını gönderecek

İhsan Şenocak'a karşı yapılan paylaşım ve haberler sebebiyle davalar açıldığı ve cezai takibatlar yapıldığı ifade edilirken elde edilen ve edilecek olan gelirin tamamının bugünden itibaren Bangsamoro Bölgesindeki Moro Müslümanları’na gönderileceği açıklandı.

Şenocak'ın avukatlarından yapılan açıklamada, "Ocak 2019 tarihinde tarihi bir referandum sonucu geniş özerklik kazanan ve adalet sistemini İslâm hukukunu esas alarak yapılandıran Moro Müslümanları’na ilginin artmasına da sebep olacak olan Sn. Şenocak’ın bu kararı bölgede yaşayan medrese talebesi kız çocuklarının kıyafet temini, eğitim giderleri başta olmak üzere hukuk öğrencilerinin de yetiştirilmesinde değerlendirilecektir." denildi.

İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

Müvekkilimiz Sn. Dr. İhsan ŞENOCAK’a yönelik son günlerde yeniden “organize bir medya grubu” tarafından iftira ve hakaret propagandası başlatılmıştır.
Özellikle twitter, facebook, instagram gibi sosyal medya platformlarında müvekkilimize karşı sarf edilen iftira, hakaret nitelikli paylaşımlar günü gününe takip edilip kullanıcılar tespit edilmekte ve bu kişi veya hesaplarla ilgili hukuki, cezai yollara ivedilikle başvurulmaktadır.

Sn. ŞENOCAK’a karşı yapılan bu paylaşım ve haberler sebebiyle davalar açılmakta ve cezai takibatlar yapılmaktadır. Bu hukuki yollar neticesinde (Türk Ceza Kanunu 123.md ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu 253.md uyarınca) bir kısım tazminatlar(maddi gelir) tahsil edilmiştir. Elde edilen ve edilecek olan maddi gelirlerin tamamı resmi insani yardım ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bugünden itibaren Bangsamoro Bölgesindeki Moro Müslümanları’na gönderilecektir.

Ocak 2019 tarihinde tarihi bir referandum sonucu geniş özerklik kazanan ve adalet sistemini İslâm hukukunu esas alarak yapılandıran Moro Müslümanları’na ilginin artmasına da sebep olacak olan Sn. Şenocak’ın bu kararı bölgede yaşayan medrese talebesi kız çocuklarının kıyafet temini, eğitim giderleri başta olmak üzere hukuk öğrencilerinin de yetiştirilmesinde değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şenocak, Altaylı'dan kazandığı tazminatı da bağışlamıştı

İhsan Şenocak, Fatih Altaylı'dan kazandığı tazminatı da bağışlama kararı almıştı. Mahkeme, Fatih Altaylı'nınİhsan Şenocak'a tazminat ödemesine karar vermiş ve Şenocak, tazminatın yarısını kız öğrencilere diğer yarısını ise İdlib'teki mazlumlara bağışlayacağını açıklamıştı.

İhsan Şenocak konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"28 Şubatta Müslüman kızlara ağır hakarette bulunan Fatih Altaylı'nın iftiralarından kazandığım 10 bin liralık tazminatın yarısını 'İslam Örtüsü' almaları için İmam Hatip ve Medreselerde okuyan İslam'ın Kızlarına diğer yarısını da İdlip'te ekmek dağıtması için İHH'ya göndereceğim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:32
  1. İhsan Şenocak
  2. Fatih Altaylı
  3. Moro Müslümanları
  4. Bangsamoro
  5. twitter
  6. facebook
  7. instagram
  8. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi

YORUM YAZ

  • Muhammed arslanMuhammed arslan1 sa önce
    İhsan Şenocak hoca efendi gerçek bir dava adamı dır kendisinin diyanet reisi olmasını temenni ediyorum ozaman taşlar yerine oturur bi iz Niillallah.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Koltuğa oturunca işler değişti! AK Parti'nin yaptıklarını bakın nasıl anlatıyor
  1. Koltuğa oturunca işler değişti! AK..
  2. Ünlü jeologdan dikkat çeken çıkış:..
  3. Asgari ücret alanlar dikkat! Maaşlar..
  4. Süper Lig ekibinin ismi değişti!
  5. DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek..
  6. Afganistan'daki hava saldırısında..
  7. Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler:..
  8. Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve..
  9. Ekipler iki duvar arasına sıkışan inek..
  10. Hakkari Valiliği duyurdu! Yaklaşık 3..
  11. Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza..
  12. Rusya'dan Baltık Denizi'nde dev..
  13. 9 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada..
  14. Milli Güvenlik Kurulu toplandı
  15. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den..
  16. Valilik açıkladı! İşte İstanbul'daki..
  17. Katar'a tepki: Üzüntü verici
  18. Asgari ücrette vergiler kalkacak mı..
  19. CHP'den şehidin adına şerh!
  20. Trump’tan olay çıkaracak hamle!..
  21. Rus komutan açıkladı: Teslim almaya..
  22. NASA'dan Türkiye paylaşımı
  23. Cübbeli, Karamollaoğlu'nu uyardı: Bunu..
  24. Trump çok sert çıktı: Vatana ihanetten..
  25. Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan..
  26. Adıyaman'da traktörle motosiklet..
  27. İhsan Şenocak'tan örnek davranış
  28. Fransa'da Chirac'a cenaze töreni!
  29. 3 yaşında temizlik malzemesi içti, 8..
  30. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından..
“Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
“Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
Firavun, itlerini sokağa saldı
Firavun, itlerini sokağa saldı
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Keşmir’de taş devrine dönüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!