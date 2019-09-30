İFAM kurucusu İhsan Şenocak'tan örnek davranış

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu Dr. İhsan Şenocak'ın avukatları Rıdvan Kılıç ve Huzeyfe Karakuş aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Dr. İhsan Şenocak'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada Şenocak'a yönelik son günlerde yeniden “organize bir medya grubu” tarafından iftira ve hakaret propagandası başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, twitter, facebook ve instagram gibi sosyal medya platformlarında Şenocak'a karşı sarf edilen iftira, hakaret nitelikli paylaşımların takip edildiği ve bu kişi veya hesaplarla ilgili hukuki, cezai yollara ivedilikle başvurulduğu kaydedildi.

Davalardan elde edilen gelirin tamamını gönderecek

İhsan Şenocak'a karşı yapılan paylaşım ve haberler sebebiyle davalar açıldığı ve cezai takibatlar yapıldığı ifade edilirken elde edilen ve edilecek olan gelirin tamamının bugünden itibaren Bangsamoro Bölgesindeki Moro Müslümanları’na gönderileceği açıklandı.

Şenocak'ın avukatlarından yapılan açıklamada, "Ocak 2019 tarihinde tarihi bir referandum sonucu geniş özerklik kazanan ve adalet sistemini İslâm hukukunu esas alarak yapılandıran Moro Müslümanları’na ilginin artmasına da sebep olacak olan Sn. Şenocak’ın bu kararı bölgede yaşayan medrese talebesi kız çocuklarının kıyafet temini, eğitim giderleri başta olmak üzere hukuk öğrencilerinin de yetiştirilmesinde değerlendirilecektir." denildi.

İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

Müvekkilimiz Sn. Dr. İhsan ŞENOCAK’a yönelik son günlerde yeniden “organize bir medya grubu” tarafından iftira ve hakaret propagandası başlatılmıştır.

Özellikle twitter, facebook, instagram gibi sosyal medya platformlarında müvekkilimize karşı sarf edilen iftira, hakaret nitelikli paylaşımlar günü gününe takip edilip kullanıcılar tespit edilmekte ve bu kişi veya hesaplarla ilgili hukuki, cezai yollara ivedilikle başvurulmaktadır.

Sn. ŞENOCAK’a karşı yapılan bu paylaşım ve haberler sebebiyle davalar açılmakta ve cezai takibatlar yapılmaktadır. Bu hukuki yollar neticesinde (Türk Ceza Kanunu 123.md ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu 253.md uyarınca) bir kısım tazminatlar(maddi gelir) tahsil edilmiştir. Elde edilen ve edilecek olan maddi gelirlerin tamamı resmi insani yardım ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bugünden itibaren Bangsamoro Bölgesindeki Moro Müslümanları’na gönderilecektir.

Ocak 2019 tarihinde tarihi bir referandum sonucu geniş özerklik kazanan ve adalet sistemini İslâm hukukunu esas alarak yapılandıran Moro Müslümanları’na ilginin artmasına da sebep olacak olan Sn. Şenocak’ın bu kararı bölgede yaşayan medrese talebesi kız çocuklarının kıyafet temini, eğitim giderleri başta olmak üzere hukuk öğrencilerinin de yetiştirilmesinde değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şenocak, Altaylı'dan kazandığı tazminatı da bağışlamıştı

İhsan Şenocak, Fatih Altaylı'dan kazandığı tazminatı da bağışlama kararı almıştı. Mahkeme, Fatih Altaylı'nınİhsan Şenocak'a tazminat ödemesine karar vermiş ve Şenocak, tazminatın yarısını kız öğrencilere diğer yarısını ise İdlib'teki mazlumlara bağışlayacağını açıklamıştı.

İhsan Şenocak konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"28 Şubatta Müslüman kızlara ağır hakarette bulunan Fatih Altaylı'nın iftiralarından kazandığım 10 bin liralık tazminatın yarısını 'İslam Örtüsü' almaları için İmam Hatip ve Medreselerde okuyan İslam'ın Kızlarına diğer yarısını da İdlip'te ekmek dağıtması için İHH'ya göndereceğim."