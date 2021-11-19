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Gündem İhsan Şenocak'tan Mado'yu boykot çağrısı! 'Ezansız yaşayamayız'
Gündem

İhsan Şenocak'tan Mado'yu boykot çağrısı! 'Ezansız yaşayamayız'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Uygur Türklerinin toplantısını iptal edip onları kafeden çıkartan Mado'yu boykot çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:57:00 - 2021-11-20 00:02:42
İhsan Şenocak'tan Mado'yu boykot çağrısı! 'Ezansız yaşayamayız'

 Yeniakit.com.tr 

Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, "Çin’deki yatırımlarımız zarar görür." gerekçesiyle Çin zulmüne uğrayan Uygur Türklerinin, Ankara'da bulunan Mado salonundaki toplantılarına izin vermeyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Çin radyosuna konuşan Kanbur, "pişkince" kendini savunup, "İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim." demişti.

'Ezansız yaşayamayız'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Mado'yu boykot" çağrısında bulundu.

Şenocak Hoca, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi şubesinden dışarı çıkaran, 'Çin benim vatanım' diye iftihar eden o meşhur dondurmacıya; Türkistan'da çiğnenen iffetin iffetimiz, davanın davamız, susturulan ezanın ezanımız olduğunu onu boykot ederek gösterelim. Madosuz yaşar lakin Ezansız yaşayamayız." dedi.

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