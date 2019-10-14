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İhsan Şenocak Hoca, Celal Şengör'ün sapık zihniyetini gözler önüne serdi: "Şeddeli dinsiz!"

İhsan Şenocak Hoca, kendisini hedef alan ateist Celal Şengör’ün kütüphanede gördüğü mini etekli genç bir kızla ilgili Fatih Altaylı’nın programında sarfettiği iğrenç sözleri hatırlatarak "YÖK Başkanı'nı vazifeye davet ediyorum. Böyle bir adam üniversitede nasıl görev yapıyor?" diye sordu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:47

 yeniakit.com.tr 

İhsan Şenocak Hoca, Lalegül TV’de yaptığı ders programında kadınların tesettüre girmesinin önemi ile ilgili sarfettiği sözlerinden dolayı kendisine karşı linç kampanyası başlatan ateist Prof. Celal Şengör’ün 'kirli ve sapık' zihniyetini gözler önüne serdi.

"Şeddeli dinsiz!"

Ateist Celal Şengör’ü "Şeddeli dinsiz" diye tanımlayan Şenocak, Şengör’ün Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’deki programında 'kütüphanede gördüğü mini etek giymiş genç bir kız' ile ilgili beden yapısını tasfir eden ahlakdışı iğrenç sözlerini hatırlatarak YÖK’e ve kadın derneklerine seslendi.

"Böyle bir adam üniversitede nasıl görev yapabiliyor?"

Şengör'ün kadın istismarı yaptığını belirterek "Böyle bir adam üniversitede nasıl görev yapıyor?" diye soran Şenocak, Müslüman genç kızların tesettüre girmesinin 70 yaşındaki Celel Şengör gibi kimselerin istismarından korunmak için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Kazanılan tazminatla örtü alındı

Şenocak, Fatih Altaylı’dan kazandığı 10 bin liralık tazminat ile de medreselerde ve imamhatiplerde okuyan kızlara örtü alındığını söyledi.

Şengör'den iğrenç sözler!

Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın programında şu iğrenç sözleri söylemişti;

"Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.."

Gazetemiz Yeni Akit’in Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu 07.10.2019 tarihinde yayınlanan "Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!" başlıklı yazısında bu konuya değinmişti.

 Karahasanoğlu’nun o yazısını okumak için tıklayın...

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:47
  1. İhsan Şenocak Hoca
  2. Lalegül TV
  3. Prof. Celal Şengör
  4. Fatih Altaylı
  5. Habertürk TV
  6. kadın istismarı

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  • MelekMelek24 dk önce
    Mini etek giyen biri bu tür şeylere alışıktır.önce teşhircilik yasaklansın.

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