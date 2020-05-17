İhsan Şenocak yeniakit.com.tr'nin konuğu oluyor

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr’de sunduğu ‘Ülke Gündemi’ne konuk oluyor.

Mehmet Özmen soracak, İhsan Şenocak Hoca, yeniakit.com.tr canlı yayınında cevaplayacak.

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Programda "Ramazanın son günlerini nasıl değerlendirmeliyiz?", "İslam toplumu salgın hastalıklara karşı nasıl tedbir almalı?", "Yuvaları yıkan 6284, çocuk haczi, süresiz nafaka ve İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyor?", "Boşanmalar artarken evlilikler neden azalıyor?", "Erken evlilik mağdurlarının durumu ne olacak?" gibi sorular cevap bulacak.