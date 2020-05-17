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İhsan Şenocak yeniakit.com.tr'de konuşuyor

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, 22.30'da yeniakit.com.tr'nin konuğu oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:57:00 - 2020-05-17 22:49:29
İhsan Şenocak yeniakit.com.tr'de konuşuyor

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr’de sunduğu ‘Ülke Gündemi’ne konuk oldu.

Mehmet Özmen soracak, İhsan Şenocak Hoca, yeniakit.com.tr canlı yayınında cevaplıyor.

Sizler de bu paylaşımın altına ve canlı yayın esnasında Yeni Akit YouTube kanalımızdan sorularınızı gönderebilirsiniz.

Programda "Ramazanın son günlerini nasıl değerlendirmeliyiz?", "İslam toplumu salgın hastalıklara karşı nasıl tedbir almalı?", "Yuvaları yıkan 6284, çocuk haczi, süresiz nafaka ve İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyor?", "Boşanmalar artarken evlilikler neden azalıyor?", "Erken evlilik mağdurlarının durumu ne olacak?" gibi sorular cevap buluyor.

İşte İhsan Şenocak Hoca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli kardeşlerim, ikindiye doğru uyumasınlar. Açlığı ve orucu hissetsinler. Rabbim bu orucu bize kendimizi terbiye etmek için kıldı. Ramazan ayı bir muhasebe ayıdır. İnsanlar sokağa çıktığında o ahlakı kuşanamadıklarsa Allah'ın onların ibadetine ihtiyaçları yoktur.

Koronavirüs nedeniyle evlerimizi ibadethaneye çevirdik. Böyle bir süreç yaşandı. Bunun devamında inşallah sosyal mesafe dikkat edilerek bayram namazını kılarız. Mutlaka istiğfar etmeliyiz.

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