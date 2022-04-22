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Dini Bilgiler İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!
Dini Bilgiler

İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!

Hayatın ölümle bitmeyeceği mesajını veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bu muhteşem hayat ölümle bitmez; Yeniden başlar. Hayatını İslam ile anlamlandır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:16:00 -
İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam ile kazanılacak sonsuz mutluluğu anlattı.

"Niçin yaşadığının şuurunda olmak, hayatın ruhudur." diyen Dr. Şenocak, "Ruhunu kaybeden bir hayat ölüdür. Ölü bir hayat insanı hem hedefinden hem kendinden koparır; Çocuklar babalarıyla, eşler birbiriyle irtibat kuramaz." ifadelerini kullandı.

Dr. Şenocak sözlerini şu mesajla tamamladı: Bu muhteşem hayat ölümle bitmez; Yeniden başlar. Hayatını İslam ile anlamlandır.

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