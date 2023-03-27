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Oruç İhsan Şenocak: Ölüm emarelerini boya ile kapatma, hazırlan!
Oruç

İhsan Şenocak: Ölüm emarelerini boya ile kapatma, hazırlan!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 23:55:00 - 2023-03-27 23:59:21

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ramazan Sohbeti'nin bu akşamki bölümünde, Müslümanlara, "Ölüme hazırlanın" çağrısında bulundu.

Ramazan Sohbetleri'nde konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslümanların ölüme hazırlanması gerektiğini hatırlattı.

"Yüzdeki çizgiler, saça düşen aklar, sakaldaki beyazlar bize 'Ölüm yaklaşıyor. Haberin var mı?' diyor." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Sakalını siyaha boyayan, yüzünü gerdiren Müslüman ise çöken içini bırakıp, kaportayla meşgul oluyor. Müslüman! Ölümün emarelerini boyayla giderme, ölüme hazırlan.

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