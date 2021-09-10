Balıkesir’deki çarşaf skandalına bir tepki de o isimden geldi: Çarşafa uzanan ellerin sonu Yunan gibi olacaktır!
İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, Balıkesir’de yaşanan skandala tepki gösterdi. Çarşaf örtülü bir genç kızın zincire vurulmasını sosyal medya hesabından değerlendiren Şenocak, “Denize dökülen Yunan’ın yapmak isteyip de yapamadığını yapmaktır. İslam kadını, kırmızı çizgimizdir. Çarşafa uzanan ellerin sonu Yunan gibi olacaktır.” dedi.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlama programı sırasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince hazırlanan mizansene tepkiler gelmeye devam ediyor. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, etkinlik sırasında yaşanan skandalı değerlendirdi.
“Denize dökülen Yunan’ın yapamadığını…”
Yaşanan skandala sert tepki gösteren İhsan Şenocak Hoca, şu yorumda bulundu:
“Yunan’ı denize döken ÇARŞAFLI ANALARIN çocuklarının canlarıyla kazandığı bir zaferi kutlarken(!) ÇARŞAFA ZİNCİR VURMAK, denize dökülen Yunan’ın yapmak isteyip de yapamadığını yapmaktır.İslam kadını, kırmızı çizgimizdir. Çarşafa uzanan ellerin sonu Yunan gibi olacaktır.”